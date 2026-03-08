Sainz (Williams): “El coche no está aún para lograr puntos”

El madrileño, no obstante, reconoció que “había sido una buena salida, donde llegamos a la 12ª posición. Parecía que podíamos rascar puntos, pero luego un problema de fiabilidad en el alerón delantero que llevamos arrastrando desde Bahréin lo hemos seguido sufriendo”.

“He hecho 30 vueltas un poco a paso de tortuga sin carga aerodinámica delante. Quisimos dar giros para probar y algo he podido aprender, pero poco. La mitad que los rivales”, aseveró.

En su opinión, “tenemos problemas de sobrepeso, de fiabilidad, aerodinámica. Hay que mejorar en todos los ámbitos”.

Con respecto a su duelo particular con Franco Colapinto por la 14º posición, que se anotó el argentino, Sainz explicó que “he aprendido que, con estos coches, si te mueves tarde como hacía él, cuesta más adelantar. Lo ha aprovechado bien porque no teníamos carga aerodinámica”, concluyó.