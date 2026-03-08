Verstappen: “Es un gran cambio la nueva normativa, pero he podido adelantar como quería”

“Ha sido una carrera complicada, ya que al principio hubo mucho graining y se ve que el neumático duro no era le mejor para hoy. Eso es algo que debemos entender, teniendo en cuenta que el asfalto aquí es muy distinto al de Bahréin”, subrayó el de Países Bajos.

En cualquier caso, se mostró contento con el ritmo del coche, afirmando que “no ha estado mal" y que parecía que habían "acertado". "Pero con los cambios de este año, es muy distinto remontar con este coche. Hay cosas que no me gustan que ya he comentado y en las que debemos trabajar aún”, concluyó.