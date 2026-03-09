El TT Assen, mejor gran premio de 2025 en el año de su centenario

El premio tiene en consideración todos los aspectos de cada evento de MotoGP para decidir al ganador, con la participación de los equipos y las partes interesadas de todo el 'paddock', y, en 2025, el Gran Premio de los Países Bajos, en el clásico circuito TT Assen, logra el premio, culminando así las celebraciones de su centenario.

La ciudad de Assen ha sido sede de carreras del mundial de motociclismo más que cualquier otro lugar, desde que se instauró el campeonato del mundo de motociclismo en 1949, si bien desde antes ya se disputaban en ese escenario carreras de motociclismo.

Un siglo después, más de 200.000 aficionados establecieron un nuevo récord de asistencia en 2025, llegando a Assen para disfrutar de un fin de semana repleto de entretenimiento tanto dentro como fuera de la pista, para convertirse en uno de los eventos más grandes de los Países Bajos.

El neerlandés Arjan Bos, presidente del consejo de administración del TT Assen, reconoce en una nota de la organización del campeonato que "este premio es un gran reconocimiento para todos los que organizan el GP de los Países Bajos".

"Hemos construido el evento sobre tres pilares: priorizar el deporte ofreciendo el mejor servicio posible a equipos y pilotos; priorizar a nuestros aficionados con la mejor experiencia posible, incluyendo hospitalidad; y añadir entretenimiento que haga del fin de semana algo verdaderamente único, desde música, desfiles aéreos y fuegos artificiales hasta una espectacular ceremonia de apertura y un podio donde las motos suben en un elevador", recuerda Bos.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, empresa organizadora del campeonato, asegura que "Assen ocupa un lugar especial en el corazón de muchos aficionados de MotoGP, y es fácil entender por qué".

"El circuito actual es un circuito moderno con estándares increíblemente altos, que ofrece carreras realmente increíbles, y su historia habla por sí sola y estamos muy orgullosos de haber presenciado gran parte de esta evolución de primera mano y de ver cómo Assen sigue batiendo récords de asistencia, recibiendo a cada vez más aficionados con aún más actividades y entretenimiento para su disfrute", afirma Ezpeleta.