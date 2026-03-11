La FIM lanza el programa 'FIM She Leads' de empoderamiento de las mujeres

"El programa reúne a profesionales del deporte, la industria y la familia FIM con aspirantes a pilotos, funcionarias y profesionales, creando relaciones de tutoría significativas centradas en el desarrollo del liderazgo, la orientación profesional y el crecimiento personal", señala en una nota de prensa de la FIM.

Añade que el proyecto "ha recibido más de cincuenta solicitudes de mentores y aprendices de seis continentes y, tras un minucioso proceso de selección, se han formado quince parejas de mentores y aprendices de distintos orígenes, disciplinas y regiones dentro de la comunidad motociclista".

"La primera edición del programa tendrá una duración de seis meses, durante los cuales se realizarán sesiones de tutoría estructuradas, actividades de desarrollo profesional e intercambio de conocimientos, con el apoyo de la plataforma 'Mentorloop'", señala.

La iniciativa refleja el compromiso de la FIM con la diversidad, la inclusión y el desarrollo a largo plazo de las mujeres dentro del deporte y el desarrollo de liderazgo esencial para construir un futuro más sostenible para el motociclismo y el futuro de la comunidad deportiva.

"Los objetivos del programa son claros: Empoderar a la próxima generación de mujeres en el motociclismo. Proporcionar liderazgo y orientación profesional. Fortalecer las redes profesionales globales en todo el deporte. Promover la diversidad, la equidad y la inclusión. Apoyar el crecimiento personal y profesional de los participantes", dice.

Para la FIM, el "lanzamiento oficial del programa marca un hito importante en los continuos esfuerzos de la Comisión de Mujeres de la FIM para crear oportunidades, visibilidad y caminos para las mujeres en todos los niveles del deporte dentro y fuera de la pista".

El presidente de la FIM, Jorge Viegas, destaca en la nota de prensa difundida por el citado organismo que "el programa 'She Leads' representa un paso importante en nuestro compromiso con el desarrollo de futuras mujeres líderes en el deporte y la industria del motociclismo".

"Apoyar a las mujeres mediante estas mentorías, 'networking', orientación y oportunidades, es esencial para garantizar un futuro más sólido, inclusivo y sostenible para nuestro deporte", señala Viegas, que resalta que "empoderar a la familia de la FIM significa fortalecer a nuestra comunidad, y esta iniciativa refleja esa visión".