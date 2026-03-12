Fernando Alonso anticipa "otro fin de semana difícil" en el GP de China

"Estamos en la casilla de salida. (...) Me iré contento de China si hacemos unos libres y una clasificación más o menos normales, acumulando vueltas, y quizá intentando completar la carrera completa el domingo si nos lo permiten", indicó el doble campeón mundial en rueda de prensa.

Preguntado acerca de su estado de ánimo ante un inicio difícil de temporada, Alonso aseguró que no le preocupa demasiado quedar en cualquier posición que no sea la primera: "Es el mismo dolor".

Acerca de los problemas con el nuevo motor desarrollado por Honda, el piloto de Aston Martin aseguró estar dispuesto a "ayudar en todo lo que pueda" a la compañía japonesa, e instó a su escudería a aportar "recursos" para resolver también los problemas en materia de unidad de potencia o de vibraciones.

"Ha sido un inicio (de temporada) accidentado. Espero que no dure demasiado, pero tampoco habrá una solución inmediata", matizó antes de recordar que "aún hay muchos problemas desconocidos que surgen de la nada día tras días".

En su opinión, Aston Martin aún tiene que esperar para estar en disposición de tener un fin de semana "normal" hasta "dentro de un par de Grandes Premios", aunque "llevará más tiempo ser competitivos": "Cuando resolvamos (los problemas de) la fiabilidad, aún estaremos por detrás en términos de potencia".

Alonso también se refirió a la situación en la competición ante la nueva normativa: "Siempre ha habido algunas curvas (en distintas carreras) que desafiaban los límites de la física. El piloto debía usar todas sus habilidades y ser valiente. (...) Ahora tienes que usar esas curvas para recargar las baterías", lamentó.