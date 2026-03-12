Sainz (Williams) cree que el peso actual de la parte eléctrica "no es la fórmula correcta"

"No tengo ni idea de cuál puede ser la solución o el consenso adecuado. Lo único que puedo decir es que, en (el Gran Premio de) Australia, quedó claro que la fórmula para este principio de año, con una situación híbrida 50-50, probablemente no sea ni la final ni la correcta", indicó el madrileño, en declaraciones a medios antes del Gran Premio de China, que se celebrará este fin de semana.

En su opinión, la actual coyuntura no representa "la forma más pura" de la Fórmula 1: "No me gusta ver cómo baja la velocidad punta en medio de una recta (...), ni levantar (el pedal) e ir deslizándote en medio de una vuelta clasificatoria", lamentó.

Sainz aseguró que algunos de los 120 adelantamientos -frente a los 45 del año pasado- que se vieron en Melbourne fueron "artificiales" y no respondieron al "ADN" de la competición.

Si bien el español reconoció que los equipos aún deben optimizar sus configuraciones, afirmó al mismo tiempo que "el desarrollo solo te puede ayudar hasta cierto punto". "Necesitamos algo de ayuda por parte de las normativas".

El piloto de Williams también se refirió a la situación vivida en la salida de la primera carrera de la temporada, en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que esquivar en el último momento al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls): "Tuvimos muchísima suerte de que no pasara nada".

"Tengo la sensación de que en una de esas vamos a tener un accidente importante si nada cambia. Cruzo los dedos para que se tomen a tiempo las decisiones para mejorar (las salidas)", sentenció.