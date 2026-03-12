Sonia Cea, orgullosa de que Madrid esté en "exclusivo grupo" con Fórmula E y Fórmula 1

"El motor a Madrid vuelve por todo lo alto. Somos una de las pocas capitales del mundo que van a tener un gran premio de Fórmula 1, pero también formamos parte de ese exclusivo grupo de las que tienen un gran premio de Fórmula E y de Fórmula 1", apuntó, en el evento 'Diálogos EFE: De la pista a la carretera'.

El primer gran premio de Madrid de Fórmula E se disputará en el circuito del Jarama entre el 20 y el 21 de marzo. La concejala invitó a los organizadores a establecerse de forma permanente: "Ojalá que vengáis muchísimos años más y que sigamos formando parte de ese exclusivo grupo de ciudades".

Cea puso de relieve la sinergia entre el Jarama y la Fórmula E: "La tradición de un circuito, el Jarama, que tanto ha aportado al motor, con toda la innovación que trae Alberto [Longo, cofundador de la Fórmula E]. Es absolutamente increíble, con una audiencia acumulada de más de 400 millones, y por eso me gusta mucho que estéis en Madrid".

"Creemos que podemos ser unos 'partners' estratégicos, porque buscamos lo mismo. Tenemos la tradición, la innovación y la apuesta por la sostenibilidad, algo que define muy bien a Madrid. Aunque en el monoplaza solo entra uno, podemos ser muy buenos compañeros de viaje", añadió.

Además, señaló su pretensión de situar Madrid "como gran capital del deporte". "No es que lo diga yo, lo dijo Rafa Nadal en los Laureus", destacó. "El año que viene tenemos la final de la Copa de Europa, el siguiente año tenemos el Europeo de balonmano, el siguiente año viene el Eurobasket y en 2030 nos plantamos con la final del Mundial, espero. En Madrid podemos y debemos albergarla", deseó.

También resaltó la importancia de la llegada de la Fórmula E para la ciudad de Madrid: "Estas alianzas nos posicionan muy bien a nivel mundial. Estamos en la liga que queremos estar, con los compañeros que queremos estar. Es una ventana estupenda para mostrar al mundo nuestra mejor versión, que nos saboreen y se queden con ganas de más".

"Creemos que Madrid es una ciudad maravillosa para disfrutar del propio evento deportivo en sí, con todas las condiciones de seguridad y fiabilidad por parte de las instituciones, pero sabemos que quien viene disfruta tanto que luego se le hace corto y quiere volver", concluyó.