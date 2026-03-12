Terminar la carrera en Australia fue "un logro enorme", celebra 'Checo' Pérez (Cadillac)

"Fue un logro enorme para un equipo que ha estado trabajando estos últimos cuatro meses", explicó el veterano conductor, que regresa a la parrilla un año después de la mano del primer equipo en arrancar desde cero en una década, ya que la otra escudería nueva, Audi, cuenta con la 'herencia' de Kick Sauber.

En declaraciones previas al Gran Premio de China, que se celebrará este fin de semana, Pérez lamentó que su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, no pudiera terminar también en Melbourne.

"Hemos tachado la primera casilla y ahora todo se centrará en el desarrollo, en cerrar la brecha" frente a los rivales, agregó.

De cara a este fin de semana, el primero de la temporada con carrera al esprint, 'Checo' aseguró que este formato "será un desafío bonito" y avanzó asimismo que será "muy disfrutable".