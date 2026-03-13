Alonso, Sainz y Pérez, fuera en la primera ronda del 'sprint shootout' del GP de China

Tras completar solamente trece vueltas en los libres de esta mañana, 'Checo', que regresa a la Fórmula 1 un año después de la mano de la nueva escudería, se quedó en garajes por un problema de presión en la bomba de combustible.

También están ya fuera su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, y los de Sainz -el tailandés Alexander Albon- y Alonso -el canadiense Lance Stroll-.

Al igual que en los libres, el británico George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo en esta ronda inicial (SQ1) al parar el crono en 1:33:030, con su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) en segunda posición, a una décima (+0,118).

El único superviviente entre la presencia hispanohablante en la parrilla fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), que se salvó por la mínima al marcar el 16º mejor tiempo.

La segunda fase clasificatoria (SQ2) de la primera carrera al esprint de la temporada -y segunda parada del campeonato mundial 2026- se disputará a continuación, de nuevo con neumáticos medios.

Esta primera carrera al esprint se celebrará mañana, sábado, a las 11.00 hora local (03.00 GMT) con 19 vueltas a los 5.451 metros del circuito shanghainés, por las 56 que están previstas para la gran carrera del domingo.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.