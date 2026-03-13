Alonso ve "progresos" en el chasis de su Aston Martin: "Estando tan lejos, se ve muy poco"

"En los entrenos de esta mañana intentamos aprender algo en la parte del chasis. Mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis. Hemos hecho algún progreso, mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco", explicó el asturiano en declaraciones a DAZN tras la clasificación a la carrera al esprint de este sábado en el Gran Premio de China.

El dos veces campeón mundial ejemplificó esos progresos con su distancia frente a Williams, donde compite su compatriota Carlos Sainz, en comparación con la carrera de Australia: "Estaban como 8 décimas por delante de nosotros; aquí han estado como a 3".

Alonso partirá mañana desde la 19ª posición de la parrilla en la primera carrera al esprint de la temporada 2026, cuyo inicio no ha sido positivo para unos Aston Martin que estrenan motor Honda y que se han visto lastrados por problemas de vibraciones o de unidad de potencia.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.