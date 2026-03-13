'Checo' Pérez, último al esprint por fallo en la bomba de combustible: "Es muy frustrante"

"Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo, y ya van muchas veces que sufrimos ese problema", lamentó el veterano piloto, de regreso tras un año fuera de la parrilla.

En declaraciones a medios tras la clasificación, Pérez aseguró desconocer si su escudería, que debuta esta temporada en la Fórmula 1, será capaz de resolver esta cuestión de cara a mañana: "El equipo está trabajando muy duro, veremos si son capaces de arreglarlo o no".

"Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha estado muy limitado por ahora. (...) Por ahora no hemos encontrado una solución, y espero de verdad que pronto la hallemos", añadió.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y, desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.