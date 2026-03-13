Automovilismo
'Checo' Pérez, último al esprint por fallo en la bomba de combustible: "Es muy frustrante"

Shanghái (China), 13 mar (EFE).- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) calificó de "muy frustrante" el problema con la bomba de combustible de su monoplaza que le impidió tomar parte de la clasificación a la carrera al esprint de este sábado en China, lo que le condenará a salir desde la última posición.

Por EFE

"Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo, y ya van muchas veces que sufrimos ese problema", lamentó el veterano piloto, de regreso tras un año fuera de la parrilla.

En declaraciones a medios tras la clasificación, Pérez aseguró desconocer si su escudería, que debuta esta temporada en la Fórmula 1, será capaz de resolver esta cuestión de cara a mañana: "El equipo está trabajando muy duro, veremos si son capaces de arreglarlo o no".

"Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha estado muy limitado por ahora. (...) Por ahora no hemos encontrado una solución, y espero de verdad que pronto la hallemos", añadió.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y, desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.