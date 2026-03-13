Colapinto, muy lejos de Gasly en la clasificación al esprint: "Me gustaría saber por qué"

"Me gustaría saberlo (el porqué). Sigo un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es la un poco la referencia que tengo", explicó el piloto en declaraciones a ESPN tras la clasificación.

Colapinto, que rodó sobre la pista shanghainesa por primera vez, aseguró que "estuvo cerca" en los únicos libres del Gran Premio de China, que tuvieron lugar esta mañana, pero que no logró dar "el paso" en la clasificación: "Hay mucho por trabajar esta noche, para mejorar para la clasificación (a la carrera del domingo) mañana".

"Obviamente, fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante rendimiento en mi lado del garaje. Hay que entender mejor hoy y volver mejor mañana", agregó.

El argentino fue el único piloto de los cuatro hispanohablantes en pasar de la primera ronda del 'sprint shootout' (SQ1), en la que cayeron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), así como el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que ni siquiera pudo salir a pista.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y, desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.