Colapinto y Bortoleto, excluidos en la segunda ronda del 'sprint shootout' del GP de China

También se quedaron fuera de la fase final el alemán Nico Hülkenberg (Audi), el francés Esteban Ocon (Haas), y los dos pilotos de Racing Bulls, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Arvid Lindblad.

En la primera ronda (SQ1) ya habían quedado excluidos los pilotos de Williams, el español Carlos Sainz y el tailandés Alexander Albon; los de Aston Martin, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, y los de Cadillac, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El mejor tiempo de esta fase lo marcó de nuevo el británico George Russell (Mercedes), con un crono de 1:32:241, seguido de su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, al que aventajó por media décima (+0,050), aunque la organización investiga un incidente por un posible bloqueo de este último al inglés Lando Norris (McLaren).

La decisiva tercera ronda (SQ3), que ordenará las diez primeras plazas de la parrilla del ‘sprint’, se disputará a continuación, pasando de neumáticos medios a blandos.

Esta primera carrera al esprint se celebrará mañana, sábado, a las 11.00 hora local (03.00 GMT) con 19 vueltas a los 5.451 metros del circuito shanghainés, por las 56 que están previstas para la gran carrera del domingo.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.