La carrera de Catar del Mundial de Resistencia se pospone para el mes de octubre

La carrera estaba prevista en el circuito de Lusail para el 28 de marzo, pero la guerra en Oriente Medio provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán obligó a los organizadores a suspenderla el pasado 3 de marzo.

"Después de conversaciones colaborativas y constructivas con la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar (QMMF), el circuito de Lusail y la Federación Internacional del Automóvil, el WEC se alegra de confirmar que el evento está previsto para disputarse del 22 al 24 de octubre, lo que lo convierte en la penúltima ronda de la temporada 2026", explicó la organización en un comunicado.

También estaba previsto que el prólogo del Mundial de Resistencia se disputara en Catar entre el 22 y el 23 de marzo. Finalmente, ese prólogo inaugural se celebrará en Imola (Italia) el 14 de abril, localidad donde unos días más tarde (entre el 17 y el 19) se disputará la primera prueba del Mundial, las seis horas de Imola.

"Esto permitirá a los competidores acostumbrarse al ritmo y afinar sus coches antes del fin de semana de carrera", añadió.

"La seguridad de los competidores, el personal y los aficionados sigue siendo de la máxima importancia para la QMMF, el circuito de Lusail, la FIA y el WEC, y todas las partes continuarán siguiendo los acontecimientos en la región", concluyó el escrito.

Antes de Los 1.812 kilómetros de Catar, se disputarán en el WEC carreras en Italia, Bélgica, Francia, Brasil, Estados Unidos y Japón. La prueba que cerrará el campeonato, en noviembre, se celebrará en Baréin.