Russell habla de "fantásticas sensaciones" con su Mercedes tras la 'pole' para el esprint

"Las sensaciones con el coche están siendo fantásticas. Tras (el Gran Premio de Australia, en) Melbourne sabíamos que teníamos un coche muy bueno. El motor está funcionando muy bien, y hoy fue un placer pilotarlo", aseguró el vigente líder de la clasificación en declaraciones posteriores a la clasificación reducida ('sprint shootout').

Russell, que lidera por primera vez esa tabla y que también logró hoy su primera 'mini-pole', aseguró que, tras la primera carrera de la temporada, en la que se encaramó a lo más alto del podio, ha estado centrando esfuerzos junto a su escudería en mejorar las salidas.

"Desde Melbourne, hemos centrado todo el trabajo en salir mejor. Creo que hemos hecho algunas mejoras. Melbourne, obviamente, fue más espinoso en las primeras vueltas de lo que me hubiera gustado", explicó el británico.

Los Mercedes continuaron hoy intratables, como muestra el hecho de que el otro piloto del equipo de Brackley, el italiano Andrea Kimi Antonelli, se hiciera con la segunda plaza de la parrilla para la primera carrera al esprint de la temporada.

Cabe recordar, eso sí, que Antonelli está siendo investigado por la organización por un incidente en la segunda ronda clasificatoria (SQ2), en la que pudo haber bloqueado al vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), lo cual podría traducirse en una sanción en forma de pérdida de puestos en la parrilla.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.