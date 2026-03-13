Sainz, 17º para el esprint en China: "La clasificación fue como la esperábamos"

"Estaba claro que iba a ser un circuito difícil para nosotros", explicó el madrileño en declaraciones a DAZN, refiriéndose a la relevancia de la carga aerodinámica y del peso -dos de las principales cuestiones a resolver por Williams en este inicio de temporada- en la pista shanghainesa.

"Tampoco hemos ayudado teniendo otro problema de fiabilidad en libres", lamentó el piloto al tratar su rendimiento en los únicos entrenos para este Gran Premio, en los que no pudo salir a pista hasta el tercio final de rodaje por problemas de telemetría.

"Seguro que se puede optimizar y luchar por algo más el fin de semana. Intentaremos hacer todas las pruebas posibles", agregó.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.