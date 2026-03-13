Verstappen, enfadado con su octavo puesto para el esprint: "Ha sido un desastre"

"El día entero ha sido un desastre en términos de ritmo. (...) Sin agarre, sin equilibrio, perdiendo un montón de tiempo en las curvas. Y claro, debido a eso, empiezas a provocar otros pequeños problemas. Pero el principal para nosotros son las curvas", explicó el cuatro veces campeón mundial en declaraciones posteriores a la sesión.

Preguntado acerca de posibles cambios para mejorar el rendimiento de su monoplaza de cara a este segundo fin de semana de la temporada 2026, Verstappen se limitó a indicar: "Echaremos un vistazo. Ahora mismo no sé qué podemos hacer".

El neerlandés mostró problemas con la conducción de su bólido a lo largo de la sesión y, en la segunda ronda clasificatoria (SQ2), se abrió demasiado en la última curva, yéndose a la gravilla justo después de un incidente con el francés Pierre Gasly (Alpine), quien le bloqueó.

Los problemas de Red Bull quedaron evidenciados también por el rendimiento de su otro piloto, el galo Isack Hadjar, que partirá décimo en la carrera al esprint, la primera de la presente temporada.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8, y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.