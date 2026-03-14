Alonso: "Contento por terminar la carrera, pero la situación sigue siendo mala"

"Por lo menos hemos podido completar la carrera con los dos coches. Es la primera vez que consigo hacer la tanda larga sin problemas. Desde ese punto de vista, contento", indicó el asturiano en declaraciones a DAZN tras la carrera.

No obstante, el dos veces campeón mundial también recordó que "la situación sigue siendo mala".

"Tenemos que mejorar mucho. (...) El vaso está bastante vacío, por mucho que lo miremos. Cada paso adelante que hagamos, añadimos una gotita. A ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras", deseó.

En su opinión, "la fiabilidad se encontrará tarde o temprano", pero una mejora de las prestaciones podría demorarse "meses incluso".

Alonso, que partía desde la decimonovena posición, acabó dos puestos por delante.