Automovilismo
14 de marzo de 2026 - 04:30

Alonso, Sainz y Pérez, eliminados en la primera ronda clasificatoria (Q1) en China

Imagen sin descripción

Shanghái (China), 14 mar (EFE).- Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) quedaron eliminados hoy en la primera ronda (Q1) de clasificación para el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se celebrará este domingo en el circuito de Shanghái.

Por EFE

También están ya fuera los compañeros de equipo de los mencionados pilotos: el tailandés Alexander Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo en esta ronda inicial al parar el crono en 1:33:175, aventajando al británico George Russell (Mercedes) por 87 milésimas.

A continuación, se celebrará la segunda ronda clasificatoria (Q2).

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana y dejó la victoria del británico George Russell (Mercedes), vigente líder de la clasificación.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.