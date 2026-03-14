Alonso, Sainz y Pérez, eliminados en la primera ronda clasificatoria (Q1) en China

También están ya fuera los compañeros de equipo de los mencionados pilotos: el tailandés Alexander Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo en esta ronda inicial al parar el crono en 1:33:175, aventajando al británico George Russell (Mercedes) por 87 milésimas.

A continuación, se celebrará la segunda ronda clasificatoria (Q2).

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana y dejó la victoria del británico George Russell (Mercedes), vigente líder de la clasificación.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.