Alonso ve "realista" que los Aston Martin terminen la carrera en China

"No hay ninguna señal de que mañana pueda haber ningún problema. Voy a la carrera pensando que veremos la bandera a cuadros. (...) Creo que es realista", aseguró el asturiano en declaraciones posteriores a la sesión clasificatoria, que únicamente le granjeó una decimonovena posición de cara a la segunda carrera del Mundial 2026.

"Ambos coches han estado libres de problemas en los libres, la clasificación y la carrera al esprint, y hemos estado fuertes en términos de fiabilidad", agregó el dos veces campeón mundial, quien, en cualquier caso, matizó que "hoy por hoy, no somos muy rápidos".

Acerca de la clasificación, Alonso lamentó que, pese a "optimizar" la estrategia de neumáticos para mejorar los tiempos de las vueltas, "desafortunadamente esto es lo que podemos ofrecer por el momento, no es suficiente".

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria para el británico George Russell (Mercedes).

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.