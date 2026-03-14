'Checo' Pérez se marca por objetivo "pelear" contra los Aston Martin en Shanghái

"Ojalá mañana podamos tener una buena carrera con los Aston, y luchar contra ellos", explicó el veterano piloto en declaraciones posteriores a la clasificación, en la que no pudo pasar de la última posición.

"Lamentablemente, la clasificación se vio afectada. Salimos tarde, perdimos un intento, y después tuve un problema de aplicación de energía que nos costó mucho tiempo. Tuvimos mucha mala suerte, le veía más potencial", agregó Pérez, de vuelta en la parrilla un año después.

Sobre el progreso de Cadillac, escudería debutante esta temporada, el mexicano quiso restar presión: "Aún son los primeros días para el equipo. Obviamente, estamos aprendiendo, y ojalá que mañana podamos terminar la carrera".