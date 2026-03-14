Colapinto: "En las salidas voy bien por ahora, pero nos está costando con el coche"

"Este fin de semana hay cosas por entender. A la noche entendimos varias cosas porque iba más lento que Pierre en todas las curvas, y hay muchas razones chiquititas. Tuve un problema en la caja; tuvimos que poner otra y tiene una carga aerodinámica distinta, y perdí carga atrás", explicó el piloto en declaraciones recogidas por ESPN.

Colapinto arrancó en la decimosexta posición, y tras una gran salida en la que escaló hasta cuatro puestos, finalizó en el lugar número 14. Por su parte, Gasly partió séptimo pero no pudo sumar puntos al caer hasta la undécima plaza.

"Hoy lo maximizamos un poco mejor, pero entendemos que hay que mejorar en varias áreas", aseguró el argentino.

"Mi foco es igualar el rendimiento con mi compañero, porque ayer estuve muy lejos. Tengo que entender esa pérdida. Hay que trabajar para la clasificación; las próximas carreras serán mejores", sentenció.