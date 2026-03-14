Colapinto, molesto por caer por la mínima en Q2, mantiene la esperanza de lograr puntos

"Mejoramos. Creo que sabemos dónde nos falta (...). Pero cuando te falta tan poco para pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, te da mucha bronca", explicó el piloto en declaraciones recogidas por ESPN tras la sesión clasificatoria.

En ella, Colapinto aseguró haber hecho "buenas vueltas" incluso pese a "todos los bloqueos" que viene sufriendo en sus primeros rodajes sobre la pista de Shanghái.

"Hay que tratar de trabajar para mañana, entender qué hay que mejorar. Sabemos las cosas de la suspensión trasera que me faltan, esos puntos de carga aerodinámica, que voy pateando un poco más, deslizando. Mejoramos mucho de la parte delantera de ayer a hoy", desgranó.

"Este fin de semana hay que estar ahí cerquita, sacar más información, y creo que para Japón vamos a estar más competitivos en cuanto a las partes del coche", agregó.

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria para el británico George Russell (Mercedes).

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.