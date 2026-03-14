Automovilismo
14 de marzo de 2026 - 04:50

Colapinto y Hülkenberg caen en la segunda ronda clasificatoria (Q2) en China

Imagen sin descripción

Shanghái (China), 14 mar (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi) figuraron hoy entre los seis eliminados en la segunda ronda clasificatoria (Q2) para el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se celebrará este domingo en el circuito de Shanghái.

Por EFE

También se quedaron fuera de la ronda final el francés Esteban Ocon (Haas), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y los dos pilotos de Racing Bulls, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

En la primera fase (Q1) ya habían quedado excluidos los pilotos de Williams, el español Carlos Sainz y el tailandés Alexander Albon; de Aston Martin, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll; y de Cadillac, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El mejor tiempo de esta Q2 lo marcó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), seguido del monegasco Charles Leclerc, al que aventajó en unas 4 centésimas (+0,043).

La decisiva tercera ronda (Q3), que ordenará las primeras diez plazas de la parrilla del domingo, se disputará a continuación.

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana y dejó la victoria del británico George Russell (Mercedes), vigente líder de la clasificación.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.