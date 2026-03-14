Colapinto y Hülkenberg caen en la segunda ronda clasificatoria (Q2) en China

También se quedaron fuera de la ronda final el francés Esteban Ocon (Haas), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y los dos pilotos de Racing Bulls, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

En la primera fase (Q1) ya habían quedado excluidos los pilotos de Williams, el español Carlos Sainz y el tailandés Alexander Albon; de Aston Martin, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll; y de Cadillac, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El mejor tiempo de esta Q2 lo marcó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), seguido del monegasco Charles Leclerc, al que aventajó en unas 4 centésimas (+0,043).

La decisiva tercera ronda (Q3), que ordenará las primeras diez plazas de la parrilla del domingo, se disputará a continuación.

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana y dejó la victoria del británico George Russell (Mercedes), vigente líder de la clasificación.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.