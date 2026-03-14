El japonés Katsuta, nuevo líder por sorpresa del Rally Safari

El sueco Oliver Solberg mantuvo el primer puesto después de los dos primeros días de la prueba, aunque el francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón mundial, había conseguido subir a la segunda posición y colocarse a un sólo segundo de la cabeza.

Junto a ellos y definiendo de manera provisional el podio, el líder del Mundial y ganador en Suecia y del Safari del año pasado, el británico Elfyn Evans, estaba tercero a 20 segundos antes del comienzo de los seis tramos de la etapa de este sábado.

Con las posiciones entre los tres favoritos bien consolidadas, la Sleeping Warrior, uno de los tramos cronometrados más técnicos y temidos del Rally Safari, hizo mella y obligó a Evans, que se había colocado segundo, a abandonar por daños en la suspensión trasera derecha.

Pese a superar este tramo, el primero programado de este sábado, Solberg y Ogier no pudieron regresar y se vieron obligados a retirarse por problemas eléctricos y de transmisión, en el caso del sueco, y por un problema con el alternador, en el caso del británico.

Con ambos fuera, Katsuta asaltó el liderato general del rally a falta de tres tramos, que se quedaron en dos tras la suspensión de uno de ellos por motivos de seguridad, y pese a sufrir un pinchazo al principio del tramo y rodar sin neumáticos de repuesto.

Así, Katsuta reinó dentro del caos y estableció su primer puesto a falta del último día. El abandono masivo de Toyota también posibilitó el impulso del equipo Hyundai, con el segundo puesto del francés Adrien Fourmaux, que se quedó a 1:25 del líder.

Algo más despegado, el finlandés Sami Pajari (Toyota) acabó tercero a 5:29.

Este domingo el Rally Safari llegará a su fin con los cuatro últimos tramos, con especial énfasis en el Hell’s Gate, uno de los más rápidos del recorrido por Kenia.