Palou saldrá segundo en Texas, 'pole' para Marcus Ericsson

Palou (Chip Ganassi) completó un tiempo de 1:34.818 minutos en la vuelta de clasificación, mientras que Ericsson (Andretti Global) hizo 1:34.356. Por detrás de Ericsson y Palou saldrá el mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) con un tiempo de 1:34.845.

En Texas, la tercera prueba de la temporada, Palou buscará sacarse el mal sabor de boca de la carrera anterior la semana pasada en Phoenix (Arizona), su número 100 en la Indycar, donde tuvo que abandonar después de un toque con el holandés Rinus Veekay.

Palou, en cambio, ganó la primera prueba de 2026, disputada en San Petersburg (Florida).

El barcelonés, campeón de la Indycar en 2021, 2023, 2024 y 2025, marcha sexto del campeonato tras estas dos pruebas, con 59 puntos; O'Ward es quinto, con 63, mientras que el líder, el estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), suma 78.

Newgarden saldrá mañana desde undécima posición, en la sexta fila de la parrilla.