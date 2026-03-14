Russell, en primera fila en China pese a sus problemas en la Q3: "Mejor de lo esperado"

"Estoy muy contento (...) porque podría haber acabado fácilmente en el décimo puesto. Es lo mejor que podía lograr. (...) Estoy muy agradecido de estar sentado aquí ahora mismo", explicó durante la rueda de prensa posterior a la clasificación junto a los otros dos pilotos que saldrán en cabeza, el italiano Andrea Kimi Antonelli -su compañero de equipo- y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Poco después de comenzar la Q3, Russell se quedó parado en medio de la pista e informó a su equipo de un problema con el freno motor, tras lo que pudo reiniciar el rodaje, aunque sin poder subir de marcha. Finalmente, casi sobre la bocina, pudo aprovechar su intento para volver a garantizar un 'doblete' en la parrilla para Mercedes tras el de Australia, donde se alzó a lo más alto del podio.

"Volví a pista con tan solo unos pocos segundos (disponibles para rodar). No tenía batería al empezar la vuelta, y mis neumáticos estaban fríos. (...) La segunda posición es mucho mejor de lo que esperaba", agregó el vigente líder de la clasificación.

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria precisamente para Russell, quien suma ya 33 puntos.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.