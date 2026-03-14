Sainz, 17º para el GP de China: "He hecho todo lo que he podido con el coche que tengo"

"Creo que ha sido una vuelta muy digna. (...) He hecho todo lo que he podido con el coche que tengo. Creo que hemos hecho progresos firmes (...), pero aún tenemos mucho sobrepeso y nos falta carga aerodinámica", explicó el piloto en declaraciones posteriores a la sesión clasificatoria.

El madrileño descartó luchar por los puntos en China a menos que reciba "mucha ayuda" por parte de los rivales que tendrá por delante: "Tendremos que tratarlo como una sesión de pruebas, probar todo lo que podamos mientras el coche no rinda".

"Así, cuando podamos reducir el peso y tengamos un poco más de carga aerodinámica en el coche, con suerte podremos aspirar a los puntos", sentenció.

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria para el británico George Russell (Mercedes).

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.