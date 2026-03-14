Sainz cree que el 'safety car' le arrebató varios adelantamientos al final del esprint

"Buena carrera, buenos adelantamientos. Una pena el 'safety car' final; a los que íbamos con la (rueda) dura nos ha evitado adelantar a dos o tres coches más en las últimas seis vueltas. Los de la (rueda) media se ve que iban sufriendo mucho", explicó el madrileño en declaraciones a DAZN tras la carrera.

De cara a la clasificación de esta tarde y a la gran carrera del domingo, Sainz aseguró que seguirá "probando cosas" y "aclimatándose" al coche ante los "muchos problemas de fiabilidad" que ha sufrido en estos primeros compases de la temporada 2026.

El piloto de Williams, que sorprendió al apostar por neumáticos duros desde el inicio, partía desde la decimoséptima posición este sábado y acabó siendo el hispanohablante mejor colocado de la parrilla, al escalar cinco puestos hasta la duodécima.