Verstappen, muy crítico con su coche tras clasificar 8º: "Me cuesta hasta dar una vuelta"

"En una vuelta piensas que haces una buena curva y en la siguiente parece una curva totalmente distinta. No es nada fácil pilotarlo", lamentó el cuatro veces campeón mundial en declaraciones a DAZN tras la sesión clasificatoria.

Verstappen parece 'abonado' a ese octavo puesto en China tras quedar en esa misma posición tanto en los únicos libres de este segundo Gran Premio de la temporada 2026 como en la clasificación a la carrera al esprint de esta mañana, donde acabó fuera de los puntos por la mínima (9º) tras una pésima salida marcada por problemas de potencia.

"El coche está fuera de la ventana desde la primera vuelta en que me subí a él. No es nada agradable", explicó 'Mad Max' al incidir de nuevo en que los problemas se centran en cuestiones de agarre y de equilibrio.

De cara al domingo, Verstappen no mostró excesivo optimismo de cara a mejorar sus registros: "No (espero) mucho, acabar séptimo u octavo, quizá".

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria para el británico George Russell (Mercedes).

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.