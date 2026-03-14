Verstappen vuelve a sufrir otro "desastre" en el esprint del GP de China

El tetracampeón mundial ya había empleado ese calificativo ayer para referirse a su rendimiento a lo largo de una jornada en la que solo pudo marcar el octavo mejor crono en los únicos libres de esta segunda parada del campeonato en 2026 y clasificar en esa misma posición al esprint de hoy.

"Ha sido bastante desastre", lamentó hoy Verstappen. "El equilibrio fue terrible, y tuve más degradación (de los neumáticos) que los que me rodeaban en la zona media (de la parrilla)".

La salida del neerlandés fue para olvidar: partiendo desde la mencionada octava posición, la mayor parte de sus perseguidores logró adelantarle por un problema de potencia.

"No tenía potencia. Probablemente fue un problema similar al que Liam (Lawson, de Racing Bulls) tuvo en Melbourne", dijo en referencia a la salida del Gran Premio de Australia, una acción que no acabó en accidente por la muy comentada reacción del argentino Franco Colapinto (Alpine) para esquivar al neozelandés.

Los otrora punteros Red Bull están claramente por detrás de otras escuderías como Mercedes o Ferrari en este inicio de temporada, algo que, junto a un nuevo reglamento del que ha sido muy crítico en público, ha provocado el enfado de Verstappen, quien ayer calificaba su coche de "inconducible".