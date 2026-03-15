Alonso, tras otro abandono en China: "No me sentía ni manos ni pies por las vibraciones"

El doble campeón mundial asturiano había calificado el sábado de "realista" la posibilidad de que tanto él como su compañero de equipo, Lance Stroll, finalizasen la carrera este domingo, pero finalmente ambos se vieron obligados a retirarse antes de tiempo: el canadiense, tras 10 vueltas, por un problema en la batería, y Alonso, tras 35.

"Estábamos una vuelta por detrás, últimos, no tenía sentido continuar", explicó.

Los problemas con su monoplaza "fueron peores hoy que en cualquier otra sesión del fin de semana", apuntó el dos veces campeón mundial.

Alonso quiso rescatar la "diversión" de las salidas, en las que también mostró este domingo un buen nivel al escalar diez puestos desde el decimonoveno desde el que partía: "El coche parece salir muy bien. En la vuelta uno, tenemos todos el mismo nivel de batería, completo. Luego entramos en este campeonato mundial de baterías, y ahí no somos tan buenos como otros", ironizó.

El veterano piloto, de 44 años, agradeció contar con dos semanas hasta el próximo Gran Premio, el de Japón, tras sólo cinco días de espacio de éste con el de Australia, y reiteró que necesitan "darle a Honda más tiempo para entender las vibraciones y de dónde surgen".

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera de las seis con formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se disputó este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se disputará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami (EEUU).