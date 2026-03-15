Antonelli, feliz también por ser el primer italiano en ganar un Gran Premio en 20 años

"Estoy sin palabras. Voy a llorar", declaró el joven conductor en declaraciones al término de la carrera.

Acerca del último de esos tres hitos, agregó: "Estoy súper contento. Ayer dije que quería devolver a Italia a lo más alto, y lo hemos logrado hoy". El último piloto de su país en ganar un Gran Premio fue Giancarlo Fisichella en Malasia 2006.

Antonelli salió desde la posición más adelantada de la parrilla pero volvió a perder el puesto inicialmente ante un excelente arranque -una vez más- de los Ferrari: "No fue una salida fácil, probablemente cubrí demasiado por dentro y dejé demasiado espacio a los Ferrari".

Sin embargo, apenas dos vueltas más tarde el piloto transalpino recuperó el liderato: "El ritmo fue bueno", indicó, incluso pese a un "pequeño infarto" en la fase final de la carrera por una breve salida de pista al trazar una curva tras un rodaje muy exigente para con los neumáticos.

Preguntado acerca de sus sensaciones de cara al resto de la temporada, Antonelli aseguró que irá "carrera a carrera" y recordó que la temporada "solo está empezando".

Además, reconoció que será "difícil" superar a su compañero de equipo y vigente líder de la clasificación, el británico George Russell, que acabó hoy en segunda posición.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para Russell, que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.