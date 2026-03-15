Colapinto, enfadado pese al primer punto con Alpine: "Quedamos detrás de otros más lentos"

El piloto calificó de "muy buena" su salida, en la que logró adelantar varias posiciones aprovechando asimismo la ausencia de los dos McLaren que tenía por delante en la parrilla y que finalmente no pudieron salir a pista.

Sin embargo, su carrera acabó siendo "frustrante", primero por la salida del coche de seguridad por la retirada del monoplaza del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) en la décima vuelta: "En Melbourne sacaron un 'virtual safety car' por todo, incluso por un coche en llamas, y aquí, en la primera cosa que pasa, ponen un 'safety car'".

"No entiendo la lógica. Mató mi carrera, he tenido muy mala suerte. Teníamos que haber conseguido muchos más puntos hoy. Cuando una oportunidad como esta se te escapa, no es bonito", lamentó en declaraciones a medios tras la carrera.

Además, tras ello, tuvo un incidente con Esteban Ocon (Haas) nada más salir de boxes, cuando el galo le golpeó en la rueda trasera derecha al trazar una curva, lo que le costó una sanción de diez segundos.

"La parte trasera derecha quedó toda rota. (...) No fue bueno para el rendimiento y el equilibrio", explicó Colapinto, quien, no obstante, agradeció que Ocon se disculpase posteriormente por el lance.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.