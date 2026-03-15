Fernando Alonso también abandona en el Gran Premio de China

El asturiano, que en Australia había podido dar únicamente 14 vueltas, aseguró ayer que veía "realista" que tanto él como su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, terminasen hoy la carrera sin problemas.

No obstante, Stroll también abandonó tras diez vueltas por un problema aparentemente provocado por la batería.

En el caso de Alonso, que rodó prácticamente siempre en la última posición entre los pilotos 'supervivientes' tras varias retiradas pese a su gran salida (de la 19ª a la 9ª posición), por el momento se desconoce qué ha causado su retirada. Tras parar a boxes para montar neumáticos medios, su monoplaza parecía sufrir de muchas vibraciones.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para Russell, que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.