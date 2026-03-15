Los McLaren no pudieron salir en el GP de China por dos problemas eléctricos diferentes

Los pilotos 'papaya' tenían previsto salir en la tercera fila, pero no pudieron rodar siquiera: Norris fue el primero en caer, al no participar en las vueltas previas al comienzo de la carrera, mientras que el monoplaza de Piastri fue retirado poco después, siendo este el segundo Gran Premio que se pierde el australiano tras el accidente que le dejó fuera del de su país durante la vuelta de formación.

"Se identificó un problema en la parte eléctrica de la unidad de potencia del coche de Lando. (...) No hubo forma de resolverlo antes de que empezase la carrera, lo que provocó que se perdiera un Gran Premio por primera vez en ocho años", apuntó McLaren en su boletín al referirse al vigente campeón mundial.

El caso de Piastri fue similar: "Se descubrió un problema diferente en la parte eléctrica de la unidad de potencia (...). No tuvimos más opción que traer el coche de vuelta al garaje antes de que comenzase la carrera".

McLaren agregó que esta es la primera vez en que sus dos pilotos se quedan sin salir a pista en más de veinte años.

"Lo que lo hace mucho más frustrante es que parece que Oscar y yo hemos tenido problemas totalmente diferentes en ambos coches. Hemos tenido muy mala suerte. (...) Tenemos que asegurarnos de que no nos vuelve a pasar algo así nunca más", lamentó Norris.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.