Los rusos Semenov e Ignatov ganan el XV Rally Tierras Altas de Lorca (Murcia)

La competición, que constó de ocho tramos especiales cronometrados y 79,3 kilómetros, se la llevaron Semenov e Ignatov, de la escudería WeRace Motorsport con un Toyota GR Yaris Rally2 al cubrir el trazado en 49 minutos, 52 segundos y 7 décimas.

Lograron una diferencia de 4,6 segundos respecto a los segundos, el boliviano Stefano Careaga, quien a sus 15 años disputaba su primera carrera en España, y el argentino Matías Ramos, con un Skoda Fabia RS Rally2.

La tercera posición del podio en la Ciudad del Sol fue para los catalanes Xavi Vidales y Jordi Hereu, con un coche similar, a 13,7 segundos.

Cuartos fueron los canarios Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, igualmente en un Skoda Fabia, a 16,2 segundos de los ganadores y quintos los también rusos Igor Bulantsev y Maksim Beliukov, a 53,7 de sus compatriotas.

Tomás Llinares y David Fernández se llevaron el triunfo en la Clio Trophy Spain Tierra, que también se puso en juego en tierras lorquinas y en históricos lo hicieron Agustín Álvaro y Francisco Garmendia.

Jordi Nualart y Daniel Rivera se impusieron en el apartado de dos ruedas motrices, Stefano Careaga fue el más rápido en pilotos júnior, Jonathan Hernández en copilotos júnior, Juan Carlos Quintana en pilotos sénior y Jordi Forcada en copilotos sénior. En N3 vencieron Luis Fernández y Juan García y en N5 Marcos Canedo y Carla Salvat.