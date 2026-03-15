Sainz, satisfecho tras conseguir dos "muy improbables" puntos en el GP de China

El madrileño fue uno de los beneficiados por hasta siete abandonos -cuatro de ellos, incluido su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, antes del comienzo-, pero también por una "gran salida".

No obstante, Sainz no se dejó llevar por la posición obtenida este domingo: "Sabemos que somos muy lentos en comparación con dónde querríamos estar. Parte de ello es el peso que sabemos que tenemos que quitarle al coche. Otra parte es la carga aerodinámica, la cual tenemos que mejorar. No hemos sido el coche más fiable".

"Tenemos que mejorar el nivel porque estamos teniendo demasiados problemas en demasiadas facetas. (...) Espero que estos dos puntos sirvan como motivación", insistió.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera con el formato especial que incluye carrera al esprint, que se disputó este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se disputará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.