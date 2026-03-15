Verstappen, tras su retirada en el GP de China: "Ha sido un fin de semana muy difícil"

"Hemos tenido los mismos problemas que tuvimos en Melbourne: mucha degradación, y aún sufríamos por el ritmo y el agarre", explicó el cuatro veces campeón mundial en el boletín de su escudería posterior a la carrera.

Verstappen partía hoy octavo tras un fin de semana que calificó de "desastroso", marcando esa misma posición tanto en los únicos libres como en la clasificación a la carrera al esprint; para más inri, en esta última cayó al noveno puesto, justo fuera de la zona de puntos.

"Intentamos un proceso diferente para ayudar con la salida, pero tuvimos problemas similares y perdimos bastantes puestos al principio. Acabamos en la parte de atrás de la parrilla", desgranó.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.