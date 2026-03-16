Marc Márquez: "Esperemos que la guerra en Oriente Medio acabe más pronto que tarde"

"Esperemos, por el bien de todos, que esa guerra, pues más pronto que tarde se acabe, lleguen a un acuerdo, y a partir de allí, pues ojalá se pueda disputar el gran premio en noviembre, en octubre, cuando lo propongan", afirmó en una entrevista con EFE el piloto catalán en un evento auspiciado por Estrella Galicia 0,0, en la ciudad de São Paulo.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en la categoría de MotoGP, hizo una parada en la mayor ciudad de Brasil antes de viajar a Goiânia, en el centro del país, donde este fin de semana se disputará la segunda prueba del calendario de este año.

Un calendario que se ha visto directamente impactado por la escalada bélica de Israel y Estados Unidos contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero y no tiene un horizonte claro para su final.

En este contexto, el Gran Premio de Catar, previsto inicialmente para disputarse en abril, ha sido aplazado hasta el 8 de noviembre debido a la situación geopolítica en la región.

Catar es uno de los países del golfo Pérsico objeto de ataques por parte de Irán.

El aplazamiento del GP de Catar afectará a las últimas pruebas de la competición.

Como resultado, el GP de Portugal en Portimão se celebrará ahora el 22 de noviembre, y el final de la temporada en Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas.

Con todo, Márquez espera que cesen las hostilidades y finalmente se pueda correr en Catar "porque querrá decir que será una buena noticia para el mundo".