Bezzecchi y Martín dicen tener muchas ganas de llegar a Brasil

En el caso de Marco Bezzecchi, vencedor del Gran Premio de Tailandia, dice estar "muy contento de ir a Brasil y con muchas ganas de descubrir este nuevo circuito", pues está "seguro de que será fantástico correr en un nuevo país", por lo que está "muy ilusionado".

Resaltó además en la nota de prensa del equipo que espera "tener un buen fin de semana y trabajar bien pues a todo el equipo no le falta motivación".

El español Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024, se mostró igual de ilusionado y con "muchas ganas de empezar a trabajar en este nuevo circuito", ya que está seguro de que el trabajo realizado en Tailandia les "proporcionará una buena base sobre la que trabajar también en Brasil".

"Tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de dar la información adecuada, porque un circuito nuevo siempre es exigente y habrá muchas cosas que ajustar, pero creo que junto con el equipo de Marco, seremos competitivos, así que estoy deseando llegar a Brasil, un país que me gusta mucho", afirma Martín.