El australiano Daniel Sanders, el más rápido en motos del prólogo del Rally-Raid Portugal

Esta especial corta se celebró en Grândola, en la región portuguesa del Alentejo, y en ella participaron 45 pilotos de motos, aunque sólo los 10 más rápidos podrán elegir entre varias posiciones de salida.

Sin embargo, respecto a los coches en categoría 'ultimate', debido al nuevo reglamento de 2026, el orden de salida de la primera etapa se determina de manera automática basándose en la clasificación general del campeonato. Así, con sólo el Rally Dakar disputado, el catarí Nasser Al Attiyah, del Dacia Sandriders, y líder tras su victoria en Yanbu, será el primer piloto en tomar la salida de la especial de mañana miércoles.

Por su parte, Sanders, vigente campeón en motos del Rally-Raid de Portugal la pasada temporada y vigente campeón del Mundial, comenzó de la mejor manera su andadura en la segunda prueba del calendario, tras finalizar en quinta posición el pasado enero en el Dakar.

Tras él, el español Tosha Schareina, del Monster Energy Honda, quedó por detrás a un sólo segundo, mientras que su compañero de equipo, el estadounidense Ricky Brabec, fue tercero a tres segundos, mismo tiempo que el joven español Edgar Canet, del Red Bull KTM Factory Racing, cuarto.

El miércoles 18 de marzo tendrá lugar el inicio de la competición, también desde Grândola, en la primera etapa del recorrido. Proseguirá el día 19 entre esta ciudad y Badajoz (etapa 2), ciudad extremeña que será el núcleo de la etapa 3 del día 20 y desde donde arrancará el día 21 la etapa 4, que concluirá en Loulé, en el Algarve.

Con salida y llegada desde el propio Loulé se correrá el día 22 la quinta y última etapa, tras la que se repartirán los premios ese mismo día.