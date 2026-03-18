Arón Canet, ilusionado por "competir en Brasil" y optimista respecto al podio

A pesar de un desafortunado problema técnico que interrumpió su ritmo en Buriram, Canet se quedó a menos de medio segundo del 'top 10' en Tailandia y, por ello, se muestra optimista a la hora de estar mucho más cerca de la lucha por el podio este fin de semana.

"Siempre es emocionante ir a un país y un circuito nuevo, y llevo mucho tiempo deseando competir en Brasil", insiste Canet en la nota de prensa del equipo.

"Tenemos la oportunidad y estoy muy ilusionado y, al ir a un circuito nuevo, lo importante es quién se adaptará más rápido, tanto en el estilo de pilotaje como en la puesta a punto de la moto", explica Canet.

"Durante el fin de semana en Tailandia progresamos bastante y confío en que seamos mucho más competitivos en Brasil, donde todos partimos de cero", insiste el piloto español.