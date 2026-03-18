González y Almansa, primeros líderes, con la obligación de defender el puesto

González logró en el circuito 'Chang Internacional' de Buriram, en Tailandia, su primera victoria de la temporada y buscará mantener su posición de privilegio en la segunda cita de la temporada, si bien es cierto que tanto a él como al resto de pilotos de la categoría les espera un arduo trabajo en un trazado del que no tienen absolutamente ninguna referencia.

Así, partiendo desde cero en el circuito 'Ayrton Senna', las probabilidades de todos los pilotos en la categoría intermedia del campeonato del mundo se encuentran muy igualadas, aunque, tras lo visto en Tailandia, por delante del resto destacan una serie de figuras muy adaptadas a sus mecánicas en este comienzo de temporada.

Ese puede ser el caso de los españoles Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex), Iván Ortolá (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex) o Arón Canet (Boscoscuro), junto a los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el colombiano David Alonso (Kalex), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex) o el turco Deniz Öncü (Kalex).

En cualquier caso, la temporada no ha hecho más que comenzar y la lógica dice que deberán pasar algunos grandes premios, sobre todo hasta llegar al Viejo Continente, para ver como se van perfilando los principales candidatos a suceder en la tabla de estadísticas al brasileño Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2 en 2025.

Algo muy semejante sucede en Moto3, en donde el primer vencedor, con su primera victoria en grandes premios, el español David Almansa, (KTM) defiende su clasificación en una categoría que suele ser la más disputada e igualada, carrera tras carrera, del campeonato del mundo.

Quizás la noticia más destacada sea la baja de última hora de uno de los aspirantes a la victoria, el español David Muñoz (KTM), quien tras su participación en la carrera de Tailandia, ha decidido, de mutuo acuerdo con su equipo, no viajar a Brasil para recuperar de la mejor manera posible su maltrecho fémur de la pierna izquierda.

Muñoz, que pudo acabar décimo en Tailandia, sufrió un accidente en la carrera de Indonesia de 2025 en la que se fracturó el fémur, lo que le obligó a pasar en varias ocasiones por el quirófano, sin que hasta el momento se haya podido recuperar plenamente, pues poco antes de comenzar el mundial se tuvo que someter a una nueva intervención quirúrgica apenas una semana antes de viajar a Buriram.

A pesar de estar 'fuera de juego' David Muñoz, la representación española continúa siendo la más amplia y potente de Moto3, pues junto a David Almansa se encuentra ya un 'veterano' de segundo año y aventajado pupilo de Marc Márquez, el murciano Máximo Quiles, que llegará Brasil con ganas de mejorar la segunda posición que obtuvo en Tailandia.

Tras su estela estarán pilotos como Álvaro Carpe (KTM), Adrián Fernández (Honda), Brian Uriarte (KTM) o Joel Esteban (KTM), entre los más destacados, junto a los argentinos de origen español Valentín Perrone (KTM) o Marco Morelli (KTM) y el británico Scott Ogden (KTM), junto a debutantes que han mostrado un muy buen rendimiento en Tailandia como el indonesio Veda Pratama (Honda) o el irlandés Casey O'Gorman (Honda).