Rubén Fernández espera contar con “mucho apoyo” en Almonte al correr "en casa"

El corredor del Honda HRC Petronas, en declaraciones remitidas por su equipo, destacó que, aunque no haya competido antes en el circuito onubense, situado en el espacio natural de Doñana, está contento por poder hacerlo y ofrecer su mejor versión "en casa" en esta segunda cita del Mundial.

“No he corrido allí antes, pero, al ser español, sé que tendré mucho apoyo, lo cual siempre es genial y algo que espero con ilusión”, subrayó el piloto de Vigo, de 27 años y que ocupa la octava posición en la clasificación provisional del Campeonato del Mundo con 32 puntos.

Rubén Fernández reconoció que no se quedó “del todo satisfecho” con su actuación en la prueba inaugural de Bariloche (Argentina), donde fue quinto en la segunda manga.

No obstante, el gallego manifestó que en la prueba argentina hubo “aspectos positivos”, sobre todo en la segunda carrera, tanto antes como después de la reanudación, y que "ahora el objetivo es aprovecharlos" y "competir con los mejores en Andalucía”.

A Almonte llega como gran triunfador en Bariloche el neerlandés Jeffrey Herlings, su compañero en el HCR Petronas, poseedor de cinco coronas mundiales y que, con 50 puntos, comparte el primer puesto de la clasificación del Mundial con el francés Tom Vialle, también integrante del equipo Honda.

Herlings, que se recuperó de una pequeña caída el pasado sábado para ganar ambas mangas el domingo, resaltó que firmó “un excelente comienzo de temporada” en Argentina, pese a que las sesiones de calificación no fueron "nada buenas”, pero valoró “todo el esfuerzo” personal que hizo junto con su equipo, que “realmente valió la pena”.

“Ahora, la clave es mantener este ritmo y ese nivel en España, y tratar de seguir rindiendo al máximo”, aseveró.

Su compañero Tom Vialle, quien ganó la carrera de clasificación del sábado en Bariloche, aseguró que se siente "bien" con su "velocidad" y que, "aunque solo sea la primera ronda", le "da mucha confianza” para afrontar esta segunda prueba.

“Hay un par de cosas a las que necesito acostumbrarme al estar de vuelta en los GP, pero este ha sido un gran comienzo y quiero continuar así en España este fin de semana”, recalcó, después de reconocer de que antes del arranque del campeonato tenía dudas.

En la categoría MX2 una de las figuras en Almonte será el italiano Valerio Lata (HCR Petronas), de 20 años y que en Argentina también se vio involucrado en un aparatoso incidente en el primer salto de la segunda manga.

“La caída en Argentina fue bastante aterradora y me alegra que solo haya tenido algunos golpes y moratones”, declaró el joven piloto romano, quien se congratuló por ello, ya que “podría haber sido mucho peor”.

El pasado fin de semana ganó una prueba nacional en Italia que le ha dado “un buen impulso de confianza”, dijo Lata, por lo que su objetivo en Almonte será “intentar luchar con los mejores" y consolidarse "entre los cinco primeros de este campeonato”.

Por su parte, el director general de HRC - MXGP, el brasileño Marcus Pereira de Freitas, destacó que, tras un “gran fin de semana” en Argentina, esperan nuevamente “otra gran actuación” en tierras españolas de sus pilotos y añadió: "todos estamos ansiosos por que comience la segunda ronda".