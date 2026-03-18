'Tiburón' Acosta, a defender el liderato de los ataques de sus rivales en un trazado nuevo

Una victoria en la carrera 'sprint' de Buriram, y la segunda posición en el gran premio, le permiten liderar la clasificación provisional del mundial de MotoGP, a pesar de no haber conseguido todavía su objetivo de vencer un gran premio, con siete puntos de ventaja sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que sí lo hizo en la carrera larga del domingo en el circuito 'Chang Internacional'.

Pero Acosta no lo tendrá nada fácil, el campeonato no ha hecho más que comenzar y en Tailandia se produjeron una serie de percances y/o incidentes que condicionaron, y mucho, el rendimiento de sus rivales, en particular del vigente campeón del mundo de MotoGP, el también español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que sumó su primer 'cero' en carrera larga por culpa del espectacular y peligroso 'llantazo' que sufrió durante la misma.

No es algo habitual que se suela producir, pero que a la postre le pasó al campeón del mundo, quien seguramente habrá tomado buena nota junto a su equipo e ingenieros para que no vuelva a suceder.

Un motivo más que suficiente por el que habrá que tener en cuenta a Marc Márquez en Goiania, máxime si tenemos en mente que el nueve veces campeón del mundo de motociclismo suele ser de los más rápidos en adaptarse a las condiciones de un nuevo trazado.

Al referirnos al trazado, el circuito 'Ayrton Senna' tiene un recorrido total de 3.840 metros, con nueve curvas hacia la derecha y cinco a la izquierda, sin que existan más referencias que esas, pues no se disputa una carrera del campeonato del mundo de motociclismo en ese escenario desde 1989, si bien en Brasil se corrió por última vez en 2004, aunque en el circuito 'Nelson Piquet' de Jacarepaguá, muy cerca de Río de Janeiro.

En esa disputa por las victorias en Brasil habrá que tener en consideración al italiano Marco Bezzecchi, brillante vencedor el domingo de Tailandia, quien demostró que su Aprilia RS-GP'26 había dado un paso adelante importante en lo que a rendimiento y prestaciones se refiere.

Bezzecchi se encuentra a sólo siete puntos de distancia de Acosta, con el mayor de los hermanos Márquez a 23, lo que les convierte en los principales protagonistas de la cita brasileña, aunque no los únicos, pues en Goiania debería verse el verdadero potencial de los pilotos de Ducati, marca que en Tailandia se quedó por primera vez fuera del podio en cualquiera de sus posiciones después de 88 grandes premios consecutivos.

Así, además de ver a Marc Márquez en las posiciones de cabeza, también se debería tener en cuenta al italiano Fabio di Giannantonio o al español Alex Márquez, que se marchó de Tailandia con un 'cero' en su casillero, además de al también transalpino Franco Morbidelli o el compañero del 'pequeño' de los hermanos Márquez, Fermín Aldeguer.

El piloto murciano recibió el 'visto bueno' de sus médicos para viajar a Brasil tras superar la lesión que se produjo mientras se entrenaba en el complejo deportivo de Jorge Mártínez 'Aspar' en la localidad valenciana de Guadasuar.

Aldeguer sufrió entonces la "rotura de la diáfisis del fémur izquierdo", lo que le hizo perderse toda la pretemporada y el primer gran premio del año para viajar ahora y pasar el obligatorio control médico del campeonato, que le permitirá regresar a la competición.

En mejores condiciones llegan a Brasil los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que en Tailandia sumaron unos importantes puntos que les permiten ocupar la tercera y cuarta plaza del campeonato.

En Buriram destacó, en particular, el rendimiento del campeón del mundo de MotoGP en 2024, Jorge Martín, quien, tras un largo proceso de recuperación de sus lesiones, logró una más que meritoria cuarta plaza en el gran premio, la misma que ocupa en el campeonato, por delante del japonés Ai Ogura, el cuarto y último de los pilotos de Aprilia, que es quinto en la tabla provisional del mundial.

El comienzo de los pilotos de Aprilia no podría haber sido más espectacular, pero es de suponer que nadie duda de la 'recuperación' de los representantes de Ducati, en tanto que los pilotos de KTM, con Pedro Acosta al frente, deberán demostrar el 'paso adelante' dado por el prototipo RC 16 durante el período invernal, con el sudafricano Brad Binder sexto en el campeonato.

Mientras, el italiano Enea Bastianini y el español Maverick Viñales, que había protagonizado una pretemporada bastante esperanzadora, deberán dar un giro a un escaso rendimiento con las KTM RC 16 en la primera cita de la temporada.

Algo más atrás se encuentran los pilotos de Honda, pues si bien el prototipo RC 213 V parece haber avanzado en su rendimiento y prestaciones, todavía no se encuentra, o al menos eso parece, al nivel de sus competidores.

Tanto el español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, como el italiano Luca Marini, dieron muestras de estar a un mayor nivel que al final de la temporada pasada, pero por uno u otro motivo, en Tailandia los resultados no terminaron de llegar.

En la escudería satélite del fabricante del 'Ala Dorada' el 'local' y debutante de la temporada, Diogo Moreira, puede tener una ocasión de oro para brillar en casa con la RC 213 V, como también el francés Johann Zarco, que suele ser de los que siempre busca estar en la pelea por los puntos.

Algo más complicado lo van a tener los pilotos de Yamaha, pues su nueva YZF M 1 V4 no termina de ir 'fina' y da los lógicos problemas de juventud en su nueva configuración de motor de cuatro cilindros 'dos en V'.

En Tailandia, el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, y el español Alex Rins, compañeros en el equipo oficial de la fábrica de Iwata, acabaron en la decimocuarta y decimoquinta posición, respectivamente, con el australiano Jack Miller y el 'rookie' turco Toprak Razgatlioglu fuera de los puntos, en una situación que si para los pilotos es insostenible, para el fabricante japonés debiera hacer saltar todas las alarmas.