El francés Sébastien Loeb gana la segunda etapa y se coloca líder

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El francés Sébastien Loeb (Dacia Sanriders) venció este jueves en la segunda etapa del Rally Raid de Portugal, con un total de 377 kilómetros de especial y 171 de enlace entre Grândola (Portugal) y Badajoz, y asaltó el liderato en la competición de coches, hasta ahora en manos del portugués Joao Ferreira.