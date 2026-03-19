Madrid se estrena en una Fórmula E con cinco ganadores distintos en cinco carreras

Una cita a la que el piloto local, el español Pepe Martí, del equipo Cupra Kiro, llega tras firmar su mejor resultado de la temporada en Yeda, un sexto puesto, y con el objetivo de igualar o mejorar dicha actuación ante 30.000 espectadores en su campaña de estreno en la FE.

"Tengo muchísimas ganas de correr en casa. Venimos de hacer el mejor resultado en Yeda, así que espero que podamos mantener esa trayectoria de buenos resultados. Espero que en el Jarama podamos seguir sumando puntos, pero hay que mantener los pies en el suelo, ya que es un campeonato difícil y hay que seguir aprendiendo”, aseguró Pepe Martí en la previa del e-Prix.

Un mundial de Fórmula E que cambia su filosofía habitual, de correr en el centro de las ciudades y no en circuitos permanentes, ya que la cita se disputa en el Madrid Jarama-RACE,

Un desembarco en Madrid que se fraguó hace dos años, en los test de pretemporada que se cancelaron en Valencia por la dana y que se organizaron a contrarreloj en la capital de España.

Pilotos y jefes de equipo quedaron encantados y la organización, con dos españoles como cofundadores -Alberto Longo y Alejandro Agag-, se puso manos a la obra hasta poder cerrar la vuelta de la FE a España por primera vez desde el e-Prix de Valencia disputado en 2021.

"Tras cancelarse los test en Valencia, llamé a Ignacio Fernández -director del Circuito de Madrid Jarama-RACE-, y le dije que me tenía que echar una mano. Necesitábamos un circuito para correr y el más cercano y óptimo por logística era el Jarama”, recordó Alberto Longo durante el foro Diálogos EFE 'Movilidad sostenible y Fórmula E'.

“Llegamos al Jarama con los brazos abiertos y, al salir, los equipos y pilotos se mostraron encantados. Por ello, nos preguntamos ¿por qué no hacemos un e-Prix? Es un circuito bastante conveniente para el perfil técnico de los coches de Fórmula E. Además, la gestión fue muy sencilla. Por esto corremos en el Jarama”, completó.

Y Madrid alberga la Fórmula E en un escenario histórico en el automovilismo español, en el que se disputaron Grandes Premios de Fórmula 1 en los 60, 70 y 80 -el último, en 1981-, y que afronta una nueva etapa con la Fórmula E.

Para ello, el trazado, con 3.934 kilómetros y 14 curvas en total, ha llevado a cabo una pequeña, pero crucial, adaptación en su pista, al introducir una curva -chicane- al inicio de la recta principal para propiciar la recarga de energía de unos monoplazas 100% eléctricos.

Un e-Prix de Madrid en el que, en base a la recuperación de energía, el campeonato incluyó el ‘Pit Boost’, parada en boxes obligatoria de 30 segundos para obtener un impulso de energía adicional del 10 % en las baterías.

El objetivo de este ‘Pit Boost’ es reducir la gestión energética de los pilotos, aunque sigue siendo clave, e introducir variabilidad estratégica para facilitar las alternativas en pista de una Fórmula E impredecible, con cinco ganadores diferentes en cinco carreras hasta la fecha.