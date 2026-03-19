Marc Márquez señala que los circuitos nuevos siempre han sido uno de sus puntos fuertes

"Es verdad que cuando tenía 20 años era incluso un punto más fuerte que ahora, por ese 'puntito' de inconsciencia que tiene un piloto joven, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera pues intuyo que será un fin de semana en el que Aprilia, Acosta y muchas Ducati estarán delante", señaló Marc Márquez.

Sobre el circuito, explicÓ: "Tienes que entender la pista, ver dónde estás, cómo te adaptas, cómo se adapta tu estilo de pilotaje, cómo te encuentras y a partir de ahí ir construyendo el fin de semana".

"La pista se ve bonita, se ve bien, pero es cierto que quizá el principal problema del fin de semana sean las tormentas, que pueden ser un problema, pero todo llegará, aunque de momento hace sol, hace buen tiempo y tendremos que adaptarnos lo más rápido posible a la pista para ponerlo todo a punto", destacó Márquez.

Sobre el asfalto, afirmó que no le "preocupa" porque es como cuando se llegó por primera vez "a Indonesia o la primera vez en Argentina, con asfaltos nuevos que no serán como los de Europa o circuitos con más años en el Mundial". "Pero estoy convencido que con todas las vueltas que podemos dar aquí, que es un circuito corto y los entrenamientos son más largos, se irá limpiando y al final será muy normal", añadió.