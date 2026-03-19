Moreira afirma que está viviendo "un sueño" al disputar una carrera de MotoGP en su casa

"Es un sueño disputar una carrera de MotoGP aquí, es un circuito maravilloso y veremos qué sucede, pues ahora está un poco sucio, pero van a continuar con la limpieza hasta mañana", comentó Moreira, quien recordó que estuvo aquí "hace ya años, disputando una carrera". "Conozco el circuito, pero veremos qué tal se nos da", apaostilló.

Diogo Moreira lucirá un casco especial en esta ocasión con decoración del fallecido piloto de Fórmula Uno Ayrton Senna, del que dice que es "un héroe". "Le he dedicado este casco especial, que en la parte superior tiene su cara y es una dedicatoria y un honor dedicárselo a él", explicó.

No se plantea un objetivo Diogo Moreira para esta carrera: "Me gustaría ganar, pero no es un objetivo realista pues hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando con la moto y en entenderla cada vez mejor".

"Tenemos toda la temporada para continuar mejorando y lo que hay que hacer es disfrutar del fin de semana y ceñirnos a eso para acabar lo mejor posible", señaló el piloto brasileño de Honda.

Moreira aseguró que no tiene presión. "Es maravillosa la acogida que estoy teniendo, pero hay que tener calma, disfrutar y trabajar con el equipo, y eso no es presión, hay que trabajar fuerte todo el fin de semana y olvidarse de todo lo demás", afirmó.